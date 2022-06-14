Водійські посвідчення в Україні можна обміняти на європейські: де і як це зробити

У МВС пояснили, чим відрізняються старі водійські права від посвідчень європейського зразка. На новому документі замість піктограм, наприклад, окуляри, розміщені коди, які теж використовуються в європейському посвідченні.

Крім того, в документі європейського зразка є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".

Обміняти старий документ на новий можна за власним бажанням.