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ЕС хочет помочь украинским беженцам с водительскими правами: о чем идет речь

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Брюссель, Суббота 04 июня 2022 15:40
ЕС хочет помочь украинским беженцам с водительскими правами: о чем идет речь Фото: в ЕС хотят упростить процедуру получения водительских прав для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия хочет разработать особую процедуру для признания украинских водительских прав. Это поможет беженцам, а также транспортным компаниям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В Германии пояснили, что сейчас ЕС хочет рассмотреть новую процедуру общеевропейского признания украинских водительских удостоверений. Федеральное правительство уже ведет переговоры с Европейской комиссией.

Отмечается, что новый экзамен по вождению в Германии станет для беженцев из Украины препятствием для поиска работы, поскольку для него нужны значительные затраты, время и знание языка.

Напомним, что иностранцам, проживающим в Германии и приезжающим из стран, не являющихся членами ЕС, разрешается управлять автомобилем в течение шести месяцев с водительскими правами своей страны. После этого требуется европейское водительское удостоверение.

Напомним, что Канада выплатит украинским беженцам по 2,4 тысяч долларов.

В то же время в Польше с 1 июля прекратят выплаты для украинцев, бежавших от войны.

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