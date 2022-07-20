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Украинские ватерполисты - в финале Европейских университетских игр, - Свищев

Фото: Александр Свищев во время матча Европейских университетских игр в Лодзи (waterpolo.com.ua)
Автор: Александр Мороз

В среду в рамках Европейских университетских игр в Лодзи (Польша) команда по ватерполо Львовского университета физической культуры им. Ивана Боберского победила в полуфинале команду университета Дебрецена (Венгрия).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Федерации водного пола Украины Александра Свищева.

Результаты матча Университет Дебрецена - Сборная ЛГУФК им. И. Боберского - 15-16 (3-1, 3-3, 5-6, 4-6).

По словам Александра Свищева, это невероятная победа, которая далась ценой неимоверных усилий.

"По ходу поединка наши спортсмены долгое время проигрывали 2 мяча, и только благодаря настойчивости и упорства, благодаря спортивной фортуне, которая приходит к сильным духом и настоящих спортсменов, нашим ребятам удалось вырваться вперед. К сожалению, не обошлось без травм, очень надеюсь, нетяжелых и некритичных. Очень благодарен и тренерскому штабу, который в нынешних непростых условиях в Украине добился таких высоких результатов, одержали такую важную победу, которую мы все посвящаем нашему независимому государству", - заявил Свищев.

Финал состоится вечером, в четверг, 21 июля.

Напомним, ранее Александр Свищев сообщал, что восстановить мужской и женский чемпионаты Украины по водному поло до завершения войны с РФ не удастся.

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Александр Свищев