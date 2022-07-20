Українські ватерполісти - у фіналі Європейських університетських ігор, - Свіщов

Результати матчу Університет Дебрецена - Збірна ЛДУФК ім. І. Боберського - 15-16 (3-1, 3-3, 5-6, 4-6).

За словами Олександра Свіщова, це неймовірна перемога, яка далася ціною надзвичайних зусиль.

"По ходу поєдинку наші спортсмени довший час програвали 2 м’ячі, і тільки завдяки наполегливості та впертості, завдяки спортивній фортуні, яка приходить до сильних духом і справжніх спортсменів, нашим хлопцям вдалося вирватися вперед. На жаль, не обійшлося без травм, дуже сподіваюся, неважких і некритичних. Дуже вдячний і тренерському штабу, який в нинішніх непростих умовах в Україні добився таких високих результатів, здобули таку важливу перемогу, яку ми всі присвячуємо нашій незалежній державі", - заявив Свіщов.

Фінал відбудеться ввечері, у четвер, 21 липня.