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Первая федерация признала невозможность возобновить чемпионат во время войны

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 15:14
Первая федерация признала невозможность возобновить чемпионат во время войны Фото: Ватеропольный чемпионат Украины возобновят нескоро (facebook.com/waterpoloukraine)
Автор: Антон Федорцив

Возобновить мужской и женский чемпионаты Украины по водному поло до завершения войны с РФ не удастся.

Об этом рассказал президент Федерации водного поло Александр Свищев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФВПУ.

Функционер назвал неуместными разговоры о проведении ватерпольного чемпионата Украины. Как минимум, в 2022 году ожидать возобновления соревнований не стоит.

"Многих игроков физически нет в своих городах, к примеру, из Харькова все спортсмены либо выехали из города, либо же пошли в ряды ВСУ. Большинство команды Киевской области пошло защищать страну, где-то 60 процентов игроков в силах терробороны или Вооруженных сил, тренеры по водному поло тоже пошли в ряды ВСУ", – заявил Свищев.

Федерация также не намерена проводить чемпионат за пределами Украины. Единственное исключение – юниоры, которые были эвакуированы на Запад в начале полномасштабной войны.

"На сегодняшний день федерация водного поло отправляет письма в Польшу, Словакию, Грузию, Турцию с просьбой, чтобы заявить команду наших юниоров в возрасте 16-19 лет в один из этих чемпионатов. Хотим сохранить хотя бы костяк среди молодых ватерполистов, которые в будущем станут основными игроками сборной Украины", – добавил президент ФВПУ.

К слову, президент УАФ Павелко анонсировал старт нового сезона в конце лета.

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