Украинские туристы увеличили расходы на поездки в Европу

Объем импорта услуг по статье "Путешествия" за второй квартал 2019 года составил 2,205 млрд долларов, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года (391 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики Национального банка Украины.

По данным НБУ, украинские туристы потратили в странах Европейского союза 1,630 млрд долларов, что на 7,7% больше, чем год назад.

В то же время, украинцы потратили на территории России 163 млн долларов, что на 7,9% меньше, , чем во втором квартале 2018 года.

НБУ приводит данные Государственной пограничной службы, согласно которым за II квартал 2019 года из Украины выезжали 7,582 млн граждан, что на 6,0% больше, чем годом ранее (7,154 млн человек).

При этом число туристов в страна ЕС выросло на 9,5% до 4,853 млн человек, на территорию России выезжало 0,956 млн человек - на 7,7% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, по данным НБУ, украинские туристы в 2018 году потратили за границей 7,816 млрд долларов, что на 9,8% больше, чем в 2017 году.

Отметим, по данным НБУ, иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине за второй квартал 2019 года на 10,7% до 433 млн долларов.