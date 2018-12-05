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Четыре украинские теннисистки заявились в основу Australian Open

Новости » Спорт    05.12.2018 - 16:36
Четыре украинские теннисистки заявились в основу Australian Open
Фото: иллюстрированное изображение (facebook.com/AustralianOpen)

Еще столько же примут участие в квалификации

Четыре украинские теннисистки заявились в основную сетку Australian Open. Как сообщает портал "Большой теннис Украины",  в Мельбурне сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Столько же представительниц Украины находятся в альтернативном списке на попадание в основу, который через две недели станет заявочным листом в квалификацию - Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Бондаренко и Катарина Завацкая.

При этом ни один украинский теннисист не попал в заявку основной сетки турнира. По состоянию на начало декабря, Сергей Стаховский выступит в квалификации. Также сыграть в отборочном этапе может Александр Долгополов, но только если успеет восстановиться после травмы. А вот Илья Марченко на Australian Open участия не примет из-за своего низкого рейтинга.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата Австралии стартуют 14 января, квалификация пройдет с 8 по 11 января.

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