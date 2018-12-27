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Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации турнира в Брисбене

Новости » Спорт    27.12.2018 - 17:57
Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации турнира в Брисбене
Фото: теннисный корт в Брисбене (facebook.com/BrisbaneTennis)

С этой стадии свой путь на турнире начнут Ястремская, Козлова и Костюк

Три украинских теннисистки узнали имена своих соперниц в квалификации на турнир в австралийском Брисбене. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Даяна Ястремская, посеянная под вторым номером в отборе, сыграет против американки Варвары Лепченко (129 позиция в рейтинге WTA). Соперницей Катерины Козловой, седьмой сеянной в квалификации, станет американка Элли Кик (WTA 159), а Марта Костюк будет противостоять британке Хизер Уотсон (WTA 91).

Матчи состоятся завтра, 28 декабря. Выступления в основной сетке стартуют 31 декабря. Турнир в Брисбене, которым открывается новый теннисный сезон, продлится до 6 января.

Напомним, на турнире действующий титул чемпионки будет защищать другая украинка Элина Свитолина. Также в основной сетке турнира планирует сыграть Леся Цуренко.

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