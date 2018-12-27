Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации турнира в Брисбене

Фото: теннисный корт в Брисбене (facebook.com/BrisbaneTennis)

С этой стадии свой путь на турнире начнут Ястремская, Козлова и Костюк

Три украинских теннисистки узнали имена своих соперниц в квалификации на турнир в австралийском Брисбене. Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Даяна Ястремская, посеянная под вторым номером в отборе, сыграет против американки Варвары Лепченко (129 позиция в рейтинге WTA). Соперницей Катерины Козловой, седьмой сеянной в квалификации, станет американка Элли Кик (WTA 159), а Марта Костюк будет противостоять британке Хизер Уотсон (WTA 91).

Order of play for women’s qualifying tomorrow - with Krunic, Yastremska, Petkovic and Pera as top seeds. pic.twitter.com/WPZB3Licy2 — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 27, 2018

Матчи состоятся завтра, 28 декабря. Выступления в основной сетке стартуют 31 декабря. Турнир в Брисбене, которым открывается новый теннисный сезон, продлится до 6 января.

Напомним, на турнире действующий титул чемпионки будет защищать другая украинка Элина Свитолина. Также в основной сетке турнира планирует сыграть Леся Цуренко.