ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українські тенісистки дізналися суперниць по кваліфікації турніру в Брісбені

Новини » Спорт    27.12.2018 - 17:57
Українські тенісистки дізналися суперниць по кваліфікації турніру в Брісбені
Фото: тенісний корт в Брісбені (facebook.com/BrisbaneTennis)

З цієї стадії свій шлях на турнірі почнуть Ястремська, Козлова і Костюк

Три українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у кваліфікації на турнір в австралійському Брісбені. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Даяна Ястремська, посіяна під другим номером у відборі, зіграє проти американки Варвари Лепченко (129 позиція у рейтингу WTA). Суперницею Катерини Козлової, сьомої сіяної в кваліфікації, стане американка Еллі Кік (WTA 159), а Марта Костюк буде протистояти британці Хізер Уотсон (WTA 91).

Матчі відбудуться завтра, 28 грудня. Виступи в основній сітці стартують 31 грудня. Турнір в Брісбені, яким відкривається новий тенісний сезон, триватиме до 6 січня.

Нагадаємо, на турнірі діючий титул чемпіонки захищатиме інша українка Еліна Світоліна. Також в основній сітці турніру планує зіграти Леся Цуренко.

Світоліна вилетіла до Австралії на перший турнір сезону На турнірах WTA використовуватимуть таймери
Новини України ТеннисквалификациясоревнованияМарта Костюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся