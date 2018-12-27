Українські тенісистки дізналися суперниць по кваліфікації турніру в Брісбені

Фото: тенісний корт в Брісбені (facebook.com/BrisbaneTennis)

З цієї стадії свій шлях на турнірі почнуть Ястремська, Козлова і Костюк

Три українські тенісистки дізналися імена своїх суперниць у кваліфікації на турнір в австралійському Брісбені. Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Даяна Ястремська, посіяна під другим номером у відборі, зіграє проти американки Варвари Лепченко (129 позиція у рейтингу WTA). Суперницею Катерини Козлової, сьомої сіяної в кваліфікації, стане американка Еллі Кік (WTA 159), а Марта Костюк буде протистояти британці Хізер Уотсон (WTA 91).

Order of play for women’s qualifying tomorrow - with Krunic, Yastremska, Petkovic and Pera as top seeds. pic.twitter.com/WPZB3Licy2 — #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) December 27, 2018

Матчі відбудуться завтра, 28 грудня. Виступи в основній сітці стартують 31 грудня. Турнір в Брісбені, яким відкривається новий тенісний сезон, триватиме до 6 січня.

Нагадаємо, на турнірі діючий титул чемпіонки захищатиме інша українка Еліна Світоліна. Також в основній сітці турніру планує зіграти Леся Цуренко.