Три украинские теннисистки сыграют в квалификации Australian Open

Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/AustralianOpen)

До старта австралийского мэйджора осталось меньше месяца

Три украинские теннисистки выступят в квалификации первого в новом сезоне турнира Большого Шлема - Australian Open. Об этом сообщает tennisua.org.

За место в основной сетке поспорят Ангелина Калинина, Марта Костюк и Катарина Завацкая. Для Калининой и Завацкой это будет дебют на австралийском Шлеме во взрослом турнире. Калинина в прошлом году предпочла выступить на американской серии турниров ITF. Костюк в прошлом году преодолела квалификацию и дошла до третьего круга основной сетки.

Напомним, в основную сетку Australian Open заявились четыре украинки. Единственный представитель Украины в мужском одиночном разряде - Сергей Стаховский - также сыграет в квалификации.

Соревнования в Мельбурне пройдут с 14 по 27 января, квалификация стартует с 8 января.