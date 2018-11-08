Свитолина будет защищать титул в Брисбене в начале сезона

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Украинская теннисистка рассказала о своих планах

Первая ракетка Украины и четвертая в мире Элина Свитолина подтвердила, что будет защищать титул на турнире в Брисбене. Об этом она рассказала в интервью порталу "Большой теннис Украины".

"Да. Сыграю Брисбен, затем Открытый чемпионат Австралии, а после я рассчитываю сыграть в Польше за сборную в Кубке Федерации. Надеюсь, здоровье позволит после Австралии. В прошлом году, к сожалению, вернулась моя старая травма и я не смогла выступить за сборную. В этом сезоне я постараюсь подготовиться как можно аккуратнее и избежать той травмы, которая случилась в прошлом сезоне", - сказала украинская тенниситка.

Напомним, Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки в октябре, когда она стала победительницей итогового турнира WTA.