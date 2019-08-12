Украинские теннисистки установили личные рекорды в рейтинге WTA

Фото: Даяна Ястремская (twitter.com/Wimbledon)

В топ-100 остаются четыре представительницы Украины

По итогам игровой недели украинские теннисистки добились прогресса в рейтинге Женская теннисная ассоциация (WTA). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

В топ-100 рейтинга остаются четыре представительницы Украины: Даяна Ястремская впервые с конца мая сумела подняться на пока наивысшее для себя 32 место. Катарина Завацкая на 5 строчек обновила свой личный рекорд - 127 место.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила седьмую строчку, а вот Леся Цуренко опустилась на одну строчку и теперь 35.

Впервые в топ-400 поднялась Анастасия Шошина - +19 позиций и 382 место, лучшие результаты в карьере показали Марина Чернышева (+8 - 388) и Виктория Дема (+17 - 546), также личный рекорд установила 17-летняя Анастасия Поплавская (+2 - 876).

Напомним, четыре украинские теннисистки заявленные в основу US Open.