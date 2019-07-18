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Четыре украинские теннисистки заявлены в основу US Open

Новости » Спорт    18.07.2019 - 11:22
Четыре украинские теннисистки заявлены в основу US Open
Фото: теннисный корт US Open (facebook.com/usopentennis)

В список попали Свитолина, Ястремская, Цуренко и Козлова

В основной сетке US Open гарантированно сыграют четыре украинки. Как сообщает портал "Большой теннис Украины", в список попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

По состоянию на рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) от 15 июля в основе американского "мэйджора" гарантированно сыграют 102 теннисистки.

Также организаторы отмечают, что "защищенным рейтингом" в этом году планируют воспользоваться две американские теннисистки: Кэтрин Беллис (44 в рейтинге WTA) и Коко Вандевей (100 WTA).

Матчи в женской сетке последнего в сезоне турнира "Большого шлема" (Grand Slam) пройдут с 26 августа по 7 сентября.

Напомним, 17-летняя украинская теннисистка Дарья Снегири впервые выиграла юниорский Уимблдон.

Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона Ястремская впервые в карьере вышла в 4 круг турнира "Большого шлема"
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