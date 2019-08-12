Українські тенісистки встановили особисті рекорди у рейтингу WTA

Фото: Даяна Ястремська (twitter.com/Wimbledon)

У топ-100 залишаються чотири представниці України

За підсумками ігрового тижня українські тенісистки добилися прогресу у рейтингу Жіноча тенісна асоціація (WTA). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

У топ-100 рейтингу залишаються чотири представниці України: Даяна Ястремська вперше з кінця травня зуміла піднятися на поки найвище для себе 32 місце. Катаріна Завацька на 5 рядків оновила свій особистий рекорд - 127 місце.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла сьому сходинку, а ось Леся Цуренко опустилася на одну сходинку і тепер 35.

Вперше в топ-400 піднялася Анастасія Шошина - +19 позицій і 382 місце, кращі результати в кар'єрі показали Марина Чернишова (+8 - 388) і Вікторія Дьома (+17 - 546), також особистий рекорд встановила 17-річна Анастасія Поплавська (+2 - 876).

Нагадаємо, чотири українські тенісистки заявлені в основу US Open.