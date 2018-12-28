Украинские теннисистки одержали победы на старте квалификации в Брисбене

Фото: теннисный корт в Брисбене (facebook.com/BrisbaneTennis)

Ястремская, Козлова и Костюк с победы начали новый теннисный сезон

Три украинские теннисистки с победы начали новый сезон, успешно стартовав в квалификации турнира в австралийском Брисбене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований, опубликованных на сайте турнира.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в отборе одолела американку Варвару Лепченко со счетом 3:6, 6:1, 6:4. В полуфинале квалификации украинка сыграет против 144 ракетки мира Каролины Муховой из Чехии.

Катерина Козлова за 1 час и 17 минут оформила победу над 159 ракеткой мира американкой Элли Кик - 6:4, 6:4. Следующей соперницей Катерины Козловой станет британка Гарриет Дарт (WTA 149).

Марта Костюк обыграла британку Хизер Уотсон в трех сетах: 6:7(3), 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 7 минут. В полуфинале отбора в Брисбене Костюк сыграет против Марии Боузковой из Чехии (WTA 139).

Напомним, на турнире действующий титул чемпионки будет защищать другая украинка Элина Свитолина. Также в основной сетке турнира планирует сыграть Леся Цуренко.