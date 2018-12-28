Українські тенісистки здобули перемоги на старті кваліфікації в Брісбені

Фото: тенісний корт в Брісбені (facebook.com/BrisbaneTennis)

Ястремська, Козлова і Костюк з перемоги розпочали новий тенісний сезон

Три українські тенісистки з перемоги розпочали новий сезон, успішно стартував у кваліфікації турніру в австралійському Брісбені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань, опублікованих на сайті турніру.

Третя ракетка України Даяна Ястремська у відборі здолала американку Варвару Лепченко з рахунком 3:6, 6:1, 6:4. У півфіналі кваліфікації українка зіграє проти 144 ракетки світу Кароліни Мухова з Чехії.

Катерина Козлова за 1 годину і 17 хвилин оформила перемогу над 159 ракеткою світу американкою Еллі Кік - 6:4, 6:4. Наступною суперницею Катерини Козлової стане британка Гаррієт Дарт (WTA 149).

Марта Костюк обіграла британку Хізер Уотсон в трьох сетах: 6:7 (3), 6:2, 6:3. Матч тривав 2 години і 7 хвилин. У півфіналі відброру в Брісбені Костюк зіграє проти Марії Боузковой з Чехії (WTA 139).

Нагадаємо, на турнірі діючий титул чемпіонки захищатиме інша українка Еліна Світоліна. Також в основній сітці турніру планує зіграти Леся Цуренко.