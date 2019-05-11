Украинские спортсмены завоевали 200 лицензий на Европейские игры-2019

Украинцы завоевали лицензии в 21 дисциплине
200 украинских спортсменов примут участие во II Европейских играх, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 в Минске (Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины.
Украинцы завоевали лицензии в 21 дисциплине, а именно:
Бадминтон - 7 лицензий (4 мужчины и 3 женщины)
Баскетбол 3х3 - 8 лицензий (1 команда мужчин и 1 команда женщин)
Бокс - 13 лицензий (10 мужчин и 3 женщины)
Вольная борьба - 11 лицензий (5 мужчин и 6 женщин)
Борьба греко-римская - 6 лицензий
Гребля на байдарках и каноэ - 20 лицензий (7 мужчин и 13 женщин)
Велоспорт (шоссе) - 6 лицензий (4 мужчины и 2 женщины)
Велоспорт (трек) - 15 лицензий (8 мужчин и 7 женщин)
Спортивная гимнастика - 6 лицензий (3 мужчин и 3 женщины)
Гимнастика художественная - 6 лицензий
Дзюдо - 16 лицензий (9 мужчин и 7 женщин)
Каратэ - 6 лицензий (2 мужчин и 4 женщины)
Легкая атлетика - 21 лицензия (10 мужчин и 11 женщин)
Пляжный футбол - 12 лицензий
Самбо - 15 лицензий (6 мужчин и 9 женщин)
Стрельба из лука - 4 лицензии (1 мужчина и 3 женщины)
Стрельба пулевая - 11 лицензий (6 мужчин и 5 женщин)
Стрельба стендовая - 3 лицензии (1 мужчина и 2 женщины)
Прыжки на батуте - 4 лицензии (2 мужчины и 2 женщины)
Спортивная акробатика - 5 лицензий (1 мужчина и 4 женщины)
Теннис настольный - 4 лицензии (1 мужчина и 3 женщины)
Всего более 4000 атлетов из 50 стран Европы выступят на соревнованиях, где будут разыгрываться 199 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине, из которых 18 - олимпийские.
Соревнования в шести видах спорта (бадминтон, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба пулевая и стендовая, теннис настольный) станут квалификационными к летней ХХХІІ Олимпиадt 2020 в Токио.
Соревнования по бадминтону, боксу, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ проводиться в статусе чемпионатов Европы.
На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.