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Уже почти 150 украинских спортсменов завоевали лицензии на Европейские игры-2019

Новости » Спорт    05.04.2019 - 13:01
Уже почти 150 украинских спортсменов завоевали лицензии на Европейские игры-2019
Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/Minsk2019BY)

Квалификационный отбор на участие в соревнования продолжается

Уже 148 спортсменов получили право представить Украину на II Европейских играх-2019, которые пройдут 21-30 июня в Минске (Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

Отмечается, что квалификационный отбор на участие в соревнования продолжается, но уже гарантированно украинские спортсмены выступят в таких видах спорта: бадминтон, баскетбол 3x3, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велосипедный спорт (шоссе, трек), настольный теннис, художественная гимнастика, легкая атлетика, пляжный футбол, самбо, стрельба из лука, стендовая стрельба, стрельба, прыжки на батуте и спортивная акробатика.

В июне в Минске более 4000 атлетов из 50 стран Старого Света будут соревноваться в 15 видах спорта и разыграют 199 комплектов наград, а также лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Напомним, по состоянию на 28 февраля лицензии на Игры-2019 получили 126 украинских спортсменов.

На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.

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