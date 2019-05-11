Українські спортсмени вибороли 200 ліцензій на Європейські ігри-2019

200 українських спортсменів братимуть участь у ІІ Європейських іграх, які відбудуться з 21 по 30 червня 2019 року в Мінську (Білорусь). Про це повідомляє прес-служба міністерства молоді та спорту України.

Українці завоювали ліцензії у 21 дисципліні, а саме:

Бадмінтон – 7 ліцензій (4 чоловіки та 3 жінки)

Баскетбол 3х3 – 8 ліцензій (1 команда чоловіків та 1 команда жінок)

Бокс – 13 ліцензій (10 чоловіків та 3 жінки)

Боротьба вільна – 11 ліцензій (5 чоловіків та 6 жінок)

Боротьба греко-римська – 6 ліцензій

Веслування на байдарках і каное – 20 ліцензій (7 чоловіків та 13 жінок)

Велоспорт (шосе) – 6 ліцензій (4 чоловіки та 2 жінки)

Велоспорт (трек) – 15 ліцензій (8 чоловіків та 7 жінок)

Гімнастика спортивна – 6 ліцензій (3 чоловіки та 3 жінки)

Гімнастика художня – 6 ліцензій

Дзюдо – 16 ліцензій (9 чоловіків та 7 жінок)

Карате – 6 ліцензій (2 чоловіки та 4 жінки)

Легка атлетика – 21 ліцензія (10 чоловіків та 11 жінок)

Пляжний футбол – 12 ліцензій

Самбо – 15 ліцензій (6 чоловіків та 9 жінок)

Стрільба з лука – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки)

Стрільба кульова – 11 ліцензій (6 чоловіків та 5 жінок)

Стрільба стендова – 3 ліцензії (1 чоловік та 2 жінки)

Стрибки на батуті – 4 ліцензії (2 чоловіки та 2 жінки)

Спортивна акробатика – 5 ліцензій (1 чоловік та 4 жінки)

Теніс настільний – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки)

Загалом понад 4000 атлетів із 50 країн Європи виступлять на змаганнях, де розігруватимуться 199 комплектів нагород у 21 спортивній дисципліні, з яких 18 - олімпійські.

Змагання в шести видах спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, карате, стрільба кульова та стендова, теніс настільний) стануть кваліфікаційними до літньої ХХХІІ Олімпіади 2020 року у Токіо.

Змагання з бадмінтону, боксу, веслування на байдарках і каное та дзюдо проводитимуться у статусі чемпіонатів Європи.

На І Європейських іграх, які відбулися в 2015 році в Баку (Азербайджан), Україну представляли 243 спортсмени у 19 з 20 можливих видів спорту. Тоді наша збірна завоювала 46 нагород.