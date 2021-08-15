UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские спасатели, тушившие пожары в Турции, вернулись домой

Автор: Сергей Пышкин

Спасатели Украины, которые помогали Турции бороться с масштабными лесными пожарами, вернулись домой. Пограничники встретили самолет на аэродроме Одессы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Пограничники Одесского отряда на аэродроме "Школьный" в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС. Они вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация сейчас стабилизировалась", - отмечает пресс-служба.

Чтобы ускорить паспортный контроль, спасателям предоставили возможность пройти оформление вне пункта пропуска.

Фото: спасатели Украины вернулись домой после тушения пожаров в Турции (фото facebook.com/mvs.gov.ua)


Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 30 июля в Турцию отправились два пожарных самолета ГСЧС, чтобы помочь стране с тушением масштабных лесных пожаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГСЧСТурция