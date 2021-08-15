Украинские спасатели, тушившие пожары в Турции, вернулись домой

Спасатели Украины, которые помогали Турции бороться с масштабными лесными пожарами, вернулись домой. Пограничники встретили самолет на аэродроме Одессы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Пограничники Одесского отряда на аэродроме "Школьный" в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС. Они вернулись с тушения масштабных лесных пожаров в Турции, где ситуация сейчас стабилизировалась", - отмечает пресс-служба.
Чтобы ускорить паспортный контроль, спасателям предоставили возможность пройти оформление вне пункта пропуска.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 30 июля в Турцию отправились два пожарных самолета ГСЧС, чтобы помочь стране с тушением масштабных лесных пожаров.