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Українські рятувальники, які гасили пожежі в Туреччині, повернулися додому

Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники України, які допомагали Туреччині боротися з масштабними лісовими пожежами, повернулися додому. Прикордонники зустріли літак на аеродромі Одеси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Прикордонники Одеського загону на аеродромі "Шкільний" в пріоритетному порядку оформили два повітряні судна ДСНС. Вони повернулись з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині, де ситуація наразі стабілізувалася", - відзначає пресслужба.

Аби пришвидшити паспортний контроль, рятувальникам надали змогу пройти оформлення поза пунктом пропуску.

Фото: рятувальники України повернулися додому після гасіння пожеж в Туреччині (facebook.com/mvs.gov.ua)


Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 30 липня до Туреччини вирушили два пожежних літаків ДСНС, аби допомогти країні з гасінням масштабних лісових пожеж.

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