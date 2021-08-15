Українські рятувальники, які гасили пожежі в Туреччині, повернулися додому
Фото: рятувальники України повернулися додому після гасіння пожеж в Туреччині (facebook.com/mvs.gov.ua)
Рятувальники України, які допомагали Туреччині боротися з масштабними лісовими пожежами, повернулися додому. Прикордонники зустріли літак на аеродромі Одеси.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
"Прикордонники Одеського загону на аеродромі "Шкільний" в пріоритетному порядку оформили два повітряні судна ДСНС. Вони повернулись з гасіння масштабних лісових пожеж у Туреччині, де ситуація наразі стабілізувалася", - відзначає пресслужба.
Аби пришвидшити паспортний контроль, рятувальникам надали змогу пройти оформлення поза пунктом пропуску.
Фото: рятувальники України повернулися додому після гасіння пожеж в Туреччині (facebook.com/mvs.gov.ua)
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 30 липня до Туреччини вирушили два пожежних літаків ДСНС, аби допомогти країні з гасінням масштабних лісових пожеж.