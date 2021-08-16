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Украинские спасатели, тушившие лесные пожары в Греции, вернулись домой

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинские спасатели, которые помогали Греции тушить масштабные лесные пожары, вернулись домой. Отряд ГСЧС из 100 человек приземлился в аэропорту "Киев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"16 августа в международном аэропорту "Киев" (Жуляны - ред.) приземлился спецрейс из Афин, которым вернулись домой украинские огнеборцы. Они брали участие в тушении масштабных лесных пожарах на территории Греции", - отметили в ГСЧС.

В аэропорту сводный отряд украинских спасателей в составе 100 человек встречал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, глава ГСЧС Николай Чечоткин, родные и близкие.

В Греции украинские спасатели ликвидировали отдельные очаги пожара по фронту более 19 тысячи метров, низовой пожар на площади 1,7 гектара и верховой площадью 350 квадратных метров. Ими были спасены два населенных пункта - Спатары и Метохи.

Фото: спасатели Украины вернулись домой после тушения пожаров в Греции (t.me/dsns_telegram)

Напомним, отряд украинских спасателей ГСЧС вылетел в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами 6 августа. Указ об это подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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УкраинаГрецияГСЧС