Українські рятувальники, які гасили лісові пожежі в Греції, повернулися додому

Українські рятувальники, які допомагали Греції гасити масштабні лісові пожежі, повернулися додому. Загін ДСНС з 100 осіб приземлився в аеропорту "Київ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"16 серпня в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни - ред.) приземлився спецрейс з Афін, яким повернулися додому українські вогнеборці. Вони брали участь у гасінні масштабних лісових пожежах на території Греції", - зазначили в ДСНС.
В аеропорту зведений загін українських рятувальників у складі 100 осіб зустрічав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова ДСНС Микола Чечоткін, рідні та близькі.
У Греції українські рятувальники ліквідували окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тисяч метрів, низову пожежу на площі 1,7 гектара і верховою площею 350 квадратних метрів. Ними були врятовані два населені пункти - Спатарі і Метохи.
Фото: рятувальники України повернулися додому після гасіння пожеж у Греції (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, загін українських рятувальників ДСНС вилетів до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами 6 серпня. Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський.