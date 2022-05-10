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Украинские солдаты первыми освободили Вену от нацистского террора, - канцлер Австрии

Новина українською →
Вена, Вторник 10 мая 2022 07:37
Украинские солдаты первыми освободили Вену от нацистского террора, - канцлер Австрии Карл Нехаммер (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил роль украинских солдат, которые в апреле 1945 года первыми вошли в освобожденную от нацистов Вену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Безумие войны продолжается, ведь сегодня мы снова переживаем войну в Европе, которая происходит в виде вторжения российской армии в Украину. Украинские солдаты были первыми, кто освободил Вену 27 апреля от нацистского террора. Это постоянное напоминание о том, что нужно сделать все возможно, чтобы предотвратить войну. А в этом случае также сделать все, чтобы ее прекратить", - заявил Нехаммер.

Он также отметил, что Австрия придерживается нейтралитета в войне России против Украины. По его словам, Австрия выступает за права человека, которые нужно защищать, а также против силы сильного над слабым.

Ранее сообщалось, что Австрия подтвердила готовность присоединиться к эмбарго нефти из РФ. Эту позицию подтвердила министерка климата, окружающей среды и энергетики Леоноре Гевесслер.

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