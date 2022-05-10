Украинские солдаты первыми освободили Вену от нацистского террора, - канцлер Австрии

"Безумие войны продолжается, ведь сегодня мы снова переживаем войну в Европе, которая происходит в виде вторжения российской армии в Украину. Украинские солдаты были первыми, кто освободил Вену 27 апреля от нацистского террора. Это постоянное напоминание о том, что нужно сделать все возможно, чтобы предотвратить войну. А в этом случае также сделать все, чтобы ее прекратить", - заявил Нехаммер.

Он также отметил, что Австрия придерживается нейтралитета в войне России против Украины. По его словам, Австрия выступает за права человека, которые нужно защищать, а также против силы сильного над слабым.