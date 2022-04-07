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Украинские силы ПВО будут сбивать самолеты России при попытке попасть в Приднестровье

Фото: Украинский ЗРК "Тор" (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык заявил о готовности военных сбивать вражеские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР. Российские оккупанты имеют вариант с использованием тираспольского аэродрома.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", – заверил полковник.

Накануне украинский Генштаб заявил о готовящемся аэродроме к приему самолетов. До 1989 года аэродром использовался Военно-воздушными силами СССР.

Напомним, что президент Зеленский отреагировал на обвинение Украины в атаке Белгорода.

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