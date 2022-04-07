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Українські сили ППО збиватимуть літаки Росії при спробі потрапити в Придністров'я

Фото: Український ЗРК "Тор" (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник заявив про готовність військових збивати ворожі літаки при спробі потрапити на територію невизнаного Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

ЗСУ не допустить перекидання військових літаків Росії до ПМР. Російські окупанти мають варіант із використанням тираспольського аеродрому.

"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки ЗС РФ над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", – запевнив полковник.

Напередодні український Генштаб заявив про підготовку аеродрому до прийому літаків. До 1989 року летовище використовувалося Військово-повітряними силами СРСР.

Нагадаємо, що президент Зеленський відреагував на звинувачення України в атаці Бєлгорода.

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