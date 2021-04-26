Украинские саперы подверглись обстрелу на Донбассе со стороны пророссийских боевиков

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подверглись обстрелу со стороны пророссийских боевиков на Донбассе . Работы по разминированию были прекращены, погибших и пострадавших среди украинцев нет.

Об этом сообщала в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины .

Отмечается, что обстрел произошел утром 26 апреля в районе населенного пункта Гнутово возле Мариуполя. Украинские саперы разминировали поле неподалеку от садового товарищества. На момент обстрела на месте находились 23 сотрудника ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели были вынуждены немедленно прекратить работы и покинуть опасный участок.

В настоящее время работы по разминированию приостановлены, саперы и сотрудники ГСЧС эвакуированы с места происшествия. Погибших и пострадавших нет.

Фото: разминирование на Донбассе (facebook.com/MNS.GOV.UA)