Українські сапери піддалися обстрілу на Донбасі з боку проросійських бойовиків

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України піддалися обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі. Роботи з розмінування були припинені, загиблих і постраждалих серед українців немає.

Про це повідомила в Facebook прес-служба ДСНС України.

Відзначається, що обстріл стався вранці 26 квітня в районі населеного пункту Гнутове біля Маріуполя. Українські сапери розмінували поле неподалік від садового товариства. На момент обстрілу на місці знаходилися 23 співробітники ДСНС і 5 одиниць техніки. Рятувальники були змушені негайно припинити роботи і залишити небезпечну ділянку.

Зараз роботи по розмінуванню припинені, сапери і співробітники ДСНС евакуйовані з місця події. Загиблих і постраждалих немає.

Фото: розмінування на Донбасі (facebook.com/MNS.GOV.UA)