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Украинские саблистки завоевали серебро на Кубке мира в Тунисе

Новости » Спорт    13.05.2019 - 09:19
Украинские саблистки завоевали серебро на Кубке мира в Тунисе
Фото: женская сборная Украины по фехтованию (twitter.com/FIE_fencing)

Наша команда уступила в финале сборной Италии

Женская сборная Украины по фехтованию уступила соперницам из Италии в поединке за золотые медали со счетом 42:45 на этапе Кубка мира в Тунисе. Об этом сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Таким образом, наша команда в составе Ольги Харлан, Елены Ворониной, Алины Комащук и Юлии Бакастовой завоевала серебряные медали.

 

 

На пути к финалу украинки одержали победу в напряженных поединках против Испании (45:43), Франции (45:44) и Кореи (45:39). Всего в турнире принимали участие 16 лучших команд планеты. 

Напомним, Харлан победила в общем зачете Кубка мира-2018.

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