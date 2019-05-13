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Українські шаблістки вибороли срібло на Кубку світу в Тунісі

Новини » Спорт    13.05.2019 - 09:19
Українські шаблістки вибороли срібло на Кубку світу в Тунісі
Фото: жіноча збірна України з фехтування (twitter.com/FIE_fencing)

Наша команда поступилася у фіналі збірній Італії

Жіноча збірна України з фехтування поступилася суперницям з Італії в поєдинку за золоті медалі з рахунком 42:45 на етапі Кубка світу в Тунісі. Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Таким чином, наша команда в складі Ольги Харлан, Олени Вороніної, Аліни Комащук та Юлії Бакастової завоювала срібні медалі.

 

 

На шляху до фіналу українки здобули перемогу в напружених поєдинках проти Іспанії (45:43), Франції (45:44) та Кореї (45:39). Всього в турнірі брали участь 16 кращих команд планети.

Нагадаємо, Харлан перемогла в загальному заліку Кубка світу-2018.

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Новини України Ольга ХарланфехтованиеКубок мирасоревнования
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