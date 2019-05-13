Українські шаблістки вибороли срібло на Кубку світу в Тунісі

Фото: жіноча збірна України з фехтування (twitter.com/FIE_fencing)

Наша команда поступилася у фіналі збірній Італії

Жіноча збірна України з фехтування поступилася суперницям з Італії в поєдинку за золоті медалі з рахунком 42:45 на етапі Кубка світу в Тунісі. Про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації фехтування (FIE).

Таким чином, наша команда в складі Ольги Харлан, Олени Вороніної, Аліни Комащук та Юлії Бакастової завоювала срібні медалі.

Є срібло Кубку світу у Тунісі!



У напруженому фіналі українські шаблістки все ж поступилися команді Італії (42:45). Проте здобули перші очки у командному відборі на Токіо-2020.



Тож далі тільки вперед, вболіваємо!!! pic.twitter.com/ba3O3osSLY — НОК України (@OlympicUA) 12 травня 2019 р.

На шляху до фіналу українки здобули перемогу в напружених поєдинках проти Іспанії (45:43), Франції (45:44) та Кореї (45:39). Всього в турнірі брали участь 16 кращих команд планети.

Нагадаємо, Харлан перемогла в загальному заліку Кубка світу-2018.