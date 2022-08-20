Украинские разведчики уничтожили автомобиль с оккупантами в Донецкой области (видео)

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продемонстрировали видео уничтожения россиян в тылу.

Разведывательное подразделение обнаружило тыловую дорогу по которой осуществлялось движение транспорта противника. Поэтому на одном из участков этой дороги военными было установлено минно-взрывное устройство на которое наехала вражеская машина.

"Благодаря умелым действиям десантников был уничтожен транспорт противника и почти весь его экипаж", - говорится в сообщении.