Українські розвідники знищили авто з окупантами у Донецькій області (відео)

У Донецькій області у ворожому тилу розвідникам ЗСУ вдалось знищити автомобіль з російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України продемонстрували відео знищення росіян в тилу.
Розвідувальний підрозділ виявив тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. Тому на одній із ділянок цієї дороги військовими було встановлено мінно-вибуховий пристрій на який наїхала ворожа автівка.
"Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що українські військові знищили рідкісну РЛС окупантів "Зоопарк-1".
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