Українські розвідники знищили авто з окупантами у Донецькій області (відео)

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України продемонстрували відео знищення росіян в тилу.

Розвідувальний підрозділ виявив тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. Тому на одній із ділянок цієї дороги військовими було встановлено мінно-вибуховий пристрій на який наїхала ворожа автівка.

"Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж", - йдеться у повідомленні.