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Українські розвідники знищили авто з окупантами у Донецькій області (відео)

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Україна, Субота 20 серпня 2022 15:33
Українські розвідники знищили авто з окупантами у Донецькій області (відео) Фото: Українські розвідники знищили авто з окупантами у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Донецькій області у ворожому тилу розвідникам ЗСУ вдалось знищити автомобіль з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України продемонстрували відео знищення росіян в тилу.

Розвідувальний підрозділ виявив тилову дорогу по якій здійснювався рух транспорту противника. Тому на одній із ділянок цієї дороги військовими було встановлено мінно-вибуховий пристрій на який наїхала ворожа автівка.

"Завдяки вмілим діям десантників було знищено транспорт противника і майже весь його екіпаж", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові знищили рідкісну РЛС окупантів "Зоопарк-1".

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