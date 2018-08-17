Украинские ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского побережья, - Турчинов

Также, по словам Турчинова, ракеты способны обеспечить оборону и Азовского побережья

Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского побережья. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ходе испытаний украинской крылатой ракеты в Одесской области, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, в ходе испытаний крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу. По его словам, украинские ракеты в ходе испытаний поразили морскую цель на расстоянии в 100 км.

"Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 километров, при необходимости, даже в портах их базирования", - заявил он, отметив, что используя крылатые ракеты можно будет уничтожить инфраструктурные и военные объекты.

В качестве примера Турчинов привел стратегические мосты и паромные переправы, которые могут быть уничтожены в случае, если их будут использовать для агрессии против Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Турчинова, ракеты конструкторского бюро (КБ) "Луч" по боевым возможностям лучше аналогичного оружия российского производства.

Кроме того, Турчинов заявлял, что военно-политическое руководство Российской Федерации (РФ) рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для своей дальнейшей экспансии.