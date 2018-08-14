Турчинов: ракеты КБ "Луч" по боевым возможностям лучше аналогичного оружия РФ

КБ "Луч" стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов

Ракеты конструкторского бюро (КБ) "Луч" по боевым возможностям лучше чем аналогичное оружие российского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

Так, Турчинов осмотрел новые разработки КБ "Луч" и отметил, что бюро стало ведущим разработчиком в Украине широкого спектра современных ракетных комплексов, в частности, "Скиф", "Корсар", "Стугна", "Барьер" и "Сармат", которые "эффективно уничтожают вражеские цели на фронте и пользуются заслуженным уважением и спросом на внешних рынках вооружений".

Турчинов также добавил, что ракеты КБ "Луч" "могут пробивать метровую броню, преодолевая современные системы защиты и противодействия". Кроме того, Турчинов осмотрел в цехах предприятия технологические линии, которые обеспечивают производство ракетного комплекса "Ольха" и новой украинской крылатой ракеты "Нептун".

"Для нас принципиально важным является то, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Турчинова, иностранные военные заинтересованы в приобретении украинского ракетного комплекса "Ольха". Кроме того, отмечалось, что президент Украины Петр Порошенко поставил задачу начать серийное производство ракетного комплекса "Ольха" в 2018 году.