Українські ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського узбережжя, - Турчинов

Також, за словами Турчинова, ракети здатні забезпечити оборону Азовського узбережжя

Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського узбережжя. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов у ході випробувань української крилатої ракети в Одеській області, повідомляє прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, у ході випробувань крилата ракета українського виробництва повністю виконала заплановану програму. За його словами, українські ракети у ході випробувань вразили морську ціль на відстані у 100 км.

"Українські крилаті ракети здатні забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя, вражаючи ворожі плавзасоби на відстані до 300 кілометрів, за потреби, навіть в портах їх базування", - заявив він, зазначивши, що використовуючи крилаті ракети можна буде знищити інфраструктурні та військові об’єкти.

У якості прикладу Турчинов навів стратегічні мости та поромні переправи, які можуть бути знищені у випадку, якщо їх використовуватимуть для агресії проти України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Турчинова, ракети конструкторського бюро (КБ) "Луч" за бойовими можливостями кращі за аналогічну зброю російського виробництва.

Крім того, Турчинов заявляв, що військово-політичне керівництво Російської Федерації (РФ) розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії.