Украинские пятиборцы стали вице-чемпионами Европы

Фото: пятиборцы Андрей Федечка и Владислав Ридванський (dsmsu.gov)

Вторыми в эстафете стали Андрей Федечка и Владислав Ридванський

Первую награду в копилку сборной Украины на континентальном первенстве по современному пятиборью, который проходит в британском Бате, получили Андрей Федечка и Владислав Ридванський. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинцы стали вторыми в эстафете и получили титулы вице-чемпионов Европы.

На соревнованиях по современному пятиборью Украины представляют 9 спортсменов, выступающих в личном и командном первенстве, мужской эстафете.

На ЧЕ-2019 по современному пятиборью спортсмены разыгрывают 7 комплектов наград, а также 16 олимпийских лицензий (8 у женщин, 8 у мужчин) на Токио-2020.

Соревнования первенства продлятся до 11 августа.

Напомним, семь наград за один соревновательный день удалось завоевать спортсменам украинской сборной на XV летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.