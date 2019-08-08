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Українські п'ятиборці стали віце-чемпіонами Європи

Новини » Спорт    08.08.2019 - 12:56
Українські п'ятиборці стали віце-чемпіонами Європи
Фото: п'ятиборці Андрій Федечко і Владислав Ридванський (dsmsu.gov)

Другими в естафеті стали Андрій Федечко і Владислав Ридванський

Першу нагороду до скарбнички збірної України на континентальній першості з сучасного п’ятиборства, що триває у британському Баті, здобули Андрій Федечко і Владислав Ридванський. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українці стали другими в естафеті та здобули титули віце-чемпіонів Європи.

На змаганнях з сучасного п’ятиборства Україну представляють 9 спортсменів, які виступають в особистій та командній першості, чоловічій естафеті.

На ЧЄ-2019 з сучасного п’ятиборства спортсмени розігрують 7 комплектів нагород, а також 16 олімпійських ліцензій (8 у жінок, 8 у чоловіків) на Токіо-2020.

Змагання першості триватимуть до 11 серпня.

Нагадаємо, сім нагород за один день змагання вдалося завоювати спортсменам української збірної на XV літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі.

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