Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.18
Межбанк BID 26.16
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.49
Межбанк BID 30.47
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинские пятиборцы завоевали бронзу на Кубке мира в Астане

НовостиСпорт    25.06.2018 - 13:25

Призерами стали Павел Тимощенко и Валерия Пермыкина

Украинцы Павел Тимощенко и Валерия Пермыкина стали бронзовыми призерами в финале Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в Астане. Об этом в Twitter сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Украинцы стали третьими в фехтовании и верховой езде, четвертыми в беге и стрельбе, а также девятыми в плавании. В общем Тимощенко и Перемыкина набрали 1378 очков и заняли третье итоговое место.

Наши спортсмены уступили лишь итальянцам (1386 очков) и южнокорейцам (1382).

Напомним, украинец Павел Тимощенко завоевал серебряную медаль по современному пятиборью на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Украинка Костевич выиграла золото на этапе Кубка мира в Мюнхене Украинский гимнаст Радивилов стал победителем серии соревнований Кубка мира
Теги публикации: Астана, Кубок мира, пятиборье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь