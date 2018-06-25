Украинские пятиборцы завоевали бронзу на Кубке мира в Астане

Призерами стали Павел Тимощенко и Валерия Пермыкина

Украинцы Павел Тимощенко и Валерия Пермыкина стали бронзовыми призерами в финале Кубка мира по современному пятиборью, который прошел в Астане. Об этом в Twitter сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Украинцы стали третьими в фехтовании и верховой езде, четвертыми в беге и стрельбе, а также девятыми в плавании. В общем Тимощенко и Перемыкина набрали 1378 очков и заняли третье итоговое место.

Наши спортсмены уступили лишь итальянцам (1386 очков) и южнокорейцам (1382).

Напомним, украинец Павел Тимощенко завоевал серебряную медаль по современному пятиборью на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.