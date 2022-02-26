Украинские ПВО сбили российский летательный аппарат на подлете к Одессе

В ходе вторжения России украинская система противовоздушной обороны сбила российский летательный аппарат на подлете к Одессе. Из-за этого жители города могли слышать два взрыва в центральной части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого.

"Уважаемые одесситы! Только что вы услышали два взрыва в центральной части города. По сообщению Оперативного командования "Юг", это сработала противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины. Силами наших военных сбит на подступах к Одессе летательный аппарат противника", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в боях за Чернигов военнослужащим ВСУ и нацгвардейцам удалось вернуть свои позиции во время боев за Чернигов. Двух российских оккупантов взяли в плен, один из которых - "начальник штаба в/ч 41659".

Сегодня стало известно, что пограничники, которые обороняли остров Змеиный и которых объявили погибшими, могут быть живыми.