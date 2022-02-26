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Українські ППО збили російський літальний апарат на підльоті до Одеси

Автор: Юлія Бойко

В ході вторгнення Росії українська система протиповітряної оборони збила російський літальний апарат на підльоті до Одеси. Через це жителі міста могли чути два вибухи в центральній частині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

"Шановні одесити! Щойно ви почули два вибухи в центральній частині міста. За повідомленням Оперативного командування "Південь", це спрацювала протиповітряна оборона Збройних сил України. Силами наших військових збитий на підступах до Одеси літальний апарат противника", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в боях за Чернігів військовослужбовцям ЗСУ та нацгвардійцям вдалося повернути свої позиції під час боїв за Чернігів. Двох російських окупантів взяли в полон, один з яких - "начальник штабу в/ч 41659".

Сьогодні стало відомо, що прикордонники, які обороняли острів Зміїний і яких оголосили загиблими, можуть бути живими.

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Вторгнення Росії до УкраїниЗбройні сили УкраїниОдеса