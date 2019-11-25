Украинские предприятия увеличили прибыль в 1,7 раза

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-сентябрь 2019 года составил 342,8 млрд грн, что на 146,3 млрд грн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (196,5 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий за первые три квартала 2019 года составила 22,7% (в прошлом году - 29,6%).

Прибыль составила 455,0 млрд грн, что на 28,9% больше по сравнению январем-сентябрем 2018 года, убытки сократились на 28,3% до 112,2млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за 2018 год составил 353 млрд грн, что на 67,4 млрд грн (на 23,6%) больше, чем за 2017 год (285,6 млрд грн).

Напомним, по данным Государственной службы статистики, средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине за 2017 год составила 8,8%. По данным статистического ведомства, наиболее рентабельной была отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство - 22,4%.