Украинские предприятия несут тройную нагрузку, власть должна снизить налоги, - эксперт

"Бизнес платит зарплаты украинцам, платит налоги в бюджет, и поддерживает инфраструктурные компании - потому что, если не будет экспорта, УЗ будет нечего возить, и она не сможет зарабатывать. А еще бизнес активно помогает мирным жителям и Вооруженным силам Украины: мы считали, что только металлурги за 3 месяца помогли больше, чем на 100 миллионов долларов", - пояснил он.

Из-за блокировки портов украинские компании столкнулись с огромной проблемой: морские пути экспорта оказались отрезаны, а УЗ, где годами накапливались проблемы, не в состоянии обеспечить доставку украинской продукции.

"Пробки по 45 тысяч вагонов, которые сейчас стоят на границе, время доставки продукции в 90 дней - Украина совместно с Европой должна срочно заняться транспортной проблемой, и интегрировать украинскую инфраструктуру в европейскую", - подчеркнул Зинченко.

Сейчас, по его словам, украинские и европейские производители металлопродукции столкнулись с проблемой агрессивного импорта со стороны РФ: она буквально заваливает рынок своей продукцией, которую отдает на 40% дешевле рыночных цен. Из-за этого мировые цены пошли вниз, и металлургические заводы уже начали закрываться, не выдерживая конкуренции. Такая же судьба может ждать и украинские предприятия, производство на которых становится нерентабельным из-за логистических проблем.

"Наши горнорудные и металлургические компании не могут экспортировать свою продукцию - и руду, и металл, - потому что из-за значительного снижения цен наша продукция стала нерентабельной. А "Арселор Миталл" объявил, что останавливает одну из доменных печей. Поэтому уже сегодня металл стал элементом в геополитической войне", - резюмировал эксперт.

Напомним, по оценкам инвесткомпании Dragon Capital, в 2022 году ВВП Украины упадет на 30% при затяжной войне до конца года, а при перемирии и возможном открытии портов - на 22-25%.

УЗ не справляется с объемами перевозок в первую очередь из-за узких пограничных переходов: общая суточная способность УЗ и компаний сопредельных стран по перестановке подвижного состава из колясок колеи ширины 1520 мм (Украина) на тележки 1435 мм (ЕС) составляет 175 вагонов.