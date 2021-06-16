Украинские предложения не имеют ничего общего с минскими соглашениями, - Путин

По его словам, в ноябре 2020 года украинская делегация представила свои соображения о том, как реализовать минские соглашения.

"Это (минские соглашения, - ред.) не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так написано. И второе - граница между РФ и Украиной, донбасская линия начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов - это статья 9", - отметил Путин.

Вместо этого, как подчеркнул он, Украина предложила первым шагом вернуть свои Вооруженные силы к местам постоянной дислокации.

"Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе - они предложили закрыть границу между Россией и Украиной, и третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специальное образование, чтоб понимать, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями, это полностью минским соглашениям противоречит", - добавил Путин.