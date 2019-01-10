Украинские правозащитники осуждают преследование адвокатов в оккупированном Крыму

Фото: Эмиль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Также они призывают международное сообщество продолжать оказывать давление на РФ с целью прекращения преследования крымского адвоката Эмиля Курбединова

Украинские правозащитники требуют от властей Российской Федерации немедленно прекратить незаконное давление и препятствование профессиональной деятельности правозащитников и адвокатов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на их заявление.

Правозащитники выступили с заявлением, в котором требуют от РФ прекратить применение российского "антиэкстремистского и антитеррористического" законодательства на оккупированной территории.

Также они призывают международное сообщество продолжать оказывать давление на российское правительство с целью прекращения преследования крымского адвоката Эмиля Курбединова, активистов Украинского культурного центра в Крыму и общественного объединения "Крымская солидарность" на территории оккупированного Крыма.

В частности, правозащитники просят ввести санкции против лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека в Крыму.

"Применить персональные санкции против министра юстиции Российской Федерации Коновалова Александра Владимировича, де-факто министра юстиции так называемой Крымской республики Шаповалова Олега Георгиевича, представителей оккупационных правоохранительных органов, в частности, Сушка Андрея Владимировича, Федеральная служба безопасности, 1976 года рождения, и Шамбазова Руслана Ринатовича, Министерство внутренних дел. Они оба связаны с незаконным преследованием Эмиля Курбединова, а также других граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам, также они причастны к случаям применения пыток, о которых сообщалось, в частности, по делам Рената Параламова и Александра Костенко", - говорится в заявлении.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с незаконным решением российского оккупационного "суда" в Симферополе арестовать адвоката Эмиля Курбединова, который защищал захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Как известно, Курбединова задержали 6 декабря сотрудники российского Центра по противодействию экстремизму. Ему инкриминировали якобы пропаганду запрещенной атрибутики или символики. Это дело стало прецедентом на оккупированном полуострове, поскольку суд дважды привлек лицо к ответственности за один и тот же репост в Facebook по статье о пропаганде запрещенной в РФ мусульманской организации "Хизб ут-Тахрир". Репост был сделан в 2013 году, когда на полуострове действовало украинское законодательство.