Українські правозахисники засуджують переслідування адвокатів в окупованому Криму

Фото: Еміль Курбединов (facebook.com/emil kurbedinov)

Також вони закликають міжнародне співтовариство продовжувати чинити тиск на РФ з метою припинення переслідування кримського адвоката Еміля Курбедінова

Українські правозахисники вимагають від влади Російської Федерації негайно припинити незаконний тиск та перешкоджання професійній діяльності правозахисників та адвокатів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на їх заяву.

Правозахисники виступили з заявою, у якій вимагають від РФ припинити застосування російського "антиекстремістського та антитерористичного" законодавства на окупованій території.

Також вони закликають міжнародне співтовариство продовжувати чинити тиск на російський уряд з метою припинення переслідування кримського адвоката Еміля Курбедінова, активістів Українського культурного центру в Криму та громадського об’єднання "Кримська солідарність" на території окупованого Криму.

Зокрема, правозахисники просять ввести санкції проти осіб, причетних до грубих порушень прав людини в Криму.

"Застосувати персональні санкції проти міністра юстиції Російської Федерації Коновалова Олександра Володимировича, де-факто міністра юстиції так званої Кримської республіки Шаповалова Олега Георгійовича, представників окупаційних правоохоронних органів, зокрема, Сушка Андрія Володимировича, Федеральна служба безпеки, 1976 року народження, та Шамбазова Руслана Ринатовича, Міністерство внутрішніх справ. Вони обидва пов’язані із незаконним переслідуванням Еміля Курбедінова, а також інших громадян України, які переслідуються за політичними мотивами, також вони причетні до випадків застосування тортур, про які повідомлялося, зокрема у справах Рената Параламова та Олександра Костенка", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест у зв’язку з незаконним рішенням російського окупаційного "суду" у Сімферополі арештувати адвоката Еміля Курбедінова, який захищав захоплених у Керченській протоці українських моряків.

Як відомо, Курбедінова затримали 6 грудня співробітники російського Центру з протидії екстремізму. Йому інкримінували нібито пропаганду забороненої атрибутики або символіки. Ця справа стала прецедентом на окупованому півострові, оскільки суд двічі притягнув особу до відповідальності за один і той же репост у Facebook за статтею про пропаганду забороненої в РФ мусульманської організації "Хізб ут-Тахрір". Репост був зроблений в 2013 році, коли на півострові діяло українське законодавство.