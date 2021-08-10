Украинские пожарные делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба

Украинские пожарные и пилоты, которые борются с лесными пожарами в Турции и Греции, делают Украине суперпозитивную репутацию в этих странах. В греческой и турецкой прессе - много восторженных и благодарственных упоминаний Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Facebook -страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Глава МИД отметил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики определяет продвижение позитивного имиджа Украины одним из приоритетов.

"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья. Но нельзя не признать, что сейчас украинские пилоты и пожарные героически делают Украине супер положительную репутацию в Турции и Греции", - написал Кулеба.

По его словам, это - Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке.