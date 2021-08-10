RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Українські пожежники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції, - Кулеба

Автор: Анастасія Рокитна

Українські пожежники та пілоти, які борються з лісовими пожежами в Туреччині та Греції, роблять Україні суперпозитивну репутацію в цих країнах. В грецькій і турецькій пресі - багато захоплених і подячних згадок України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Голова МЗС зазначив, що нещодавно затверджена стратегія зовнішньої політики визначає просування позитивного іміджу України одним з пріоритетів.

"Звичайно, ми прийняли політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі. Але не можна не визнати, що зараз українські пілоти і пожежники героїчно роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині та Греції", - написав Кулеба.

За його словами, це - Україна, яка допомагає друзям, а не тільки просить про підтримку.

Нагадаємо, Туреччина взяла під контроль майже всі лісові пожежі. Постраждали 864 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаПожежаТурцияГреціяУкраїна