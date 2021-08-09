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Турция взяла под контроль почти все лесные пожары. Пострадали 864 человека

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Анкара, Понедельник 09 августа 2021 14:55
Турция взяла под контроль почти все лесные пожары. Пострадали 864 человека Фото: в Турции пожары взяли под контроль (twitter.com/yunuspaksoy)
Автор: Анастасия Рокитна

В Турции бушуют масштабные лесные пожары. По состоянию на 9 августа, почти все пожары, за исключением двух в провинции Мугла, под контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.

За последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях.

"За исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе, все лесные пожары в нашей стране были взяты под контроль. "Герои леса" продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизе", - заявил министр.

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864. Территории, опустошенные пожарами, не будут использоваться для других целей, кроме как для новых зеленых насаждений.

Напомним, в Турции арестовали шесть подозреваемых в поджоге лесов.

Ранее сообщалось, что масштабы катастрофы настолько серьезны, что их видно из космоса.

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