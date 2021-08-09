Турция взяла под контроль почти все лесные пожары. Пострадали 864 человека
В Турции бушуют масштабные лесные пожары. По состоянию на 9 августа, почти все пожары, за исключением двух в провинции Мугла, под контролем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anadolu.
За последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях.
"За исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе, все лесные пожары в нашей стране были взяты под контроль. "Герои леса" продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизе", - заявил министр.
Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864. Территории, опустошенные пожарами, не будут использоваться для других целей, кроме как для новых зеленых насаждений.
Напомним, в Турции арестовали шесть подозреваемых в поджоге лесов.
Ранее сообщалось, что масштабы катастрофы настолько серьезны, что их видно из космоса.