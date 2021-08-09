Турция взяла под контроль почти все лесные пожары. Пострадали 864 человека

За последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях.

"За исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе, все лесные пожары в нашей стране были взяты под контроль. "Герои леса" продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизе", - заявил министр.

Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864. Территории, опустошенные пожарами, не будут использоваться для других целей, кроме как для новых зеленых насаждений.